Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США
Угнанный полицейский джип влетел в несколько припаркованных автомобилей в американском городе Дейтон. В результате ДТП погибли двое детей , минимум 10 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал CBS во вторник, 27 августа.
Среди пострадавших минимум семь человек — дети. Медики борются за жизни трех участников аварии. Получившим травмы экстренно оказывают медпомощь.
Подозреваемого в угоне автомобиля полиции также госпитализировали.
At least 2 dead, 10 injured in stolen police cruiser crash in Dayton, Ohio https://t.co/4yUxXccq1J pic.twitter.com/mlQJ40vmod— CBS News (@CBSNews) 27 августа 2019 г.
Следственные органы работают на месте ДТП. Детали случившегося не уточняются.