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 Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США

Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США
11:35   27 Августа 2019
Весь мир

Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США

Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США

Угнанный полицейский джип влетел в несколько припаркованных автомобилей в американском городе Дейтон. В результате ДТП погибли двое детей , минимум 10 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал CBS во вторник, 27 августа.

Среди пострадавших минимум семь человек — дети. Медики борются за жизни трех участников аварии. Получившим травмы экстренно оказывают медпомощь.

Подозреваемого в угоне автомобиля полиции также госпитализировали.

Следственные органы работают на месте ДТП. Детали случившегося не уточняются.

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #дтп

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