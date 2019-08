Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США

Угнанный полицейский джип влетел в несколько припаркованных автомобилей в американском городе Дейтон. В результате ДТП погибли двое детей , минимум 10 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал CBS во вторник, 27 августа.

Среди пострадавших минимум семь человек — дети. Медики борются за жизни трех участников аварии. Получившим травмы экстренно оказывают медпомощь.

Подозреваемого в угоне автомобиля полиции также госпитализировали.

At least 2 dead, 10 injured in stolen police cruiser crash in Dayton, Ohio https://t.co/4yUxXccq1J pic.twitter.com/mlQJ40vmod