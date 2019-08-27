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Площадь Гагарина в украинской Виннице предложили переименовать

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12:31   27 Августа 2019
Россия

Валуев посоветовал помолчать «писакам», которых возмутили коровы в форме Красной Армии

Валуев посоветовал помолчать «писакам», которых возмутили коровы в форме Красной Армии

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев не понял возмущений вокруг наряженных в форму советской армии коров на ежегодной Свенской ярмарке в Брянске. 

Видео с наряженными буренками опубликовал местный блогер Александр Коломейцев. Мнения опрошенных им посетителей ярмарки  разделились: кто-то сказал, что это переодетые в советских солдат коровы -  красиво и патриотично, другие возмутились. 

Возмутились и в областной администрации, назвав такой маскарад кощунством. 

Директор ООО «Молочное» Сергей Федотов в разговоре с журналистом издания «360» заявил, что военной форме на коровах ничего страшного нет.

«Во время войны у нас они были в помощи? Грубо говоря, население кормили. Если бы не коровы, у нас бы погибли многие люди, которым нечего было есть», —  сказал Федотов.

С ним в разговоре с «Политикой Сегодня» согласился и депутат Николай Валуев. 

«Брянская область под оккупацией фашистов была . Большое количество людей было угнано в Германию, в концлагеря.  Действительно, порой, корова была спасением не только для партизан, но и деревенской семьи. Я спокойно отношусь к этому (переодеванию коров — прим.ред.). Уверен, что ни у кого не было даже мысли о том, чтобы кощунствовать на эту тему. Так что пусть диванные писаки, которые возмущаются по самым мелким поводам, замолчат»,  — сказал депутат.   

Участники Свенской ярмарки в Брянске не впервые креативят на тему Великой Отечественной войны. Так, в 2013 году местный мясокомбинат представил композицию из трех поросят, переодетых в советских партизан в честь 70-й годовщины освобождения Брянщины. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #валуев #брянск #ярмарка #красная армия

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