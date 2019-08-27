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11:30   27 Августа 2019
Россия

Карельский инспектор ДПС спас двух собак

Карельский инспектор ДПС спас двух собак

Полицейский Алексей Курицын спас двух собак от голодной смерти в лесу в Пряжинском районе Карелии, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Инспектор увидел истощенных животных, которые бегали по проезжей части трассы «Сортавала», когда ехал на машине. Он остановился и решил поймать собак, однако они опасались незнакомого человека и не подходили к нему. Тогда Курицын открыл дверь патрульной машины и псы запрыгнули в салон.

На ошейнике одного из спасенных животных оказался телефон хозяина, по которому спаситель незамедлительно позвонил. Как оказалось, питомцы потерялись около недели назад во время загородной прогулки. Владелец предпринял безуспешные попытки поиска и вернулся в Петрозаводск. Сейчас четвероногие друзья находятся дома.

Карельский инспектор ДПС спас двух собак

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Автор: Анна Манц
#карелия #собака #полицейский #спасение

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