Минтруд предложил оплачивать пенсионерам-льготникам проезд до места отдыха за рубежом

Пенсионеры Крайнего Севера с 2021 года смогут бесплатно проезжать по территории России, отправляясь на отдых за границу. Такую льготу рассматривает Минтруд РФ.

На данный момент пенсионеры имеют право на компенсацию только при внутрироссийских поездках.

Согласно нынешнему законодательству, не предусматривается оплата льготникам проезда за границу. Из-за этого региональные органы ПФР отказывают пенсионерам в таких обращениях. Большинство граждан обращаются в таком случае в суды, и в 99 процентах случаев добиваются выплаты компенсаций.

В связи с тем, что прецедентов масса, Минтруд и предлагает закрепить соответствующую норму в законодательстве.