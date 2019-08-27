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11:08   27 Августа 2019
Россия

Почти 34 миллиона россиян оказались в «квалификационной яме»

Почти 34 миллиона россиян оказались в «квалификационной яме»

Почти 34 миллиона россиян имеют избыточную или недостаточную для выполняемой ими работы компетенцию. Они попадают в «кадровую яму». Об этом говорится в докладе консалтинговой компании BCG и World Skills.

В документе, который основан на статистике Организации экономического сотрудничества и развития, отмечается, что каждый третий работник в мире сталкивается с такой проблемой. Всего в «квалификационную яму» попадают около 1,3 миллиардов сотрудников. Ожидается, что к 2030 году их число станет на 100 миллионов больше. Согласно докладу, в России таких работников 33,9 миллионов человек.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что в России почти половина жителей (47%) не работают по профессии, на которую учились. 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #работа

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