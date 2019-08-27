Смольный запустил портал «Открытый бюджет» по поручению Беглова

Петербуржцы смогут получать на новом портале открытую информацию о расходах бюджета и узнать планы по развитию Северной столицы: проект организован по поручению главы Петербурга Александра Беглова.

Правительство Санкт-Петербурга запустило ресурс «Открытый бюджет» 26 августа. Цель проекта — сделать прозрачным городской бюджет и дать возможность жителям контролировать социальные обязательства города. Инициативу предложил врио губернатора Петербурга Беглов на заседании правительства.

«Наша задача — не просто рассказать о бюджетном процессе и сделать его понятным и открытым. Мы должны показать, куда конкретно идут деньги налогоплательщиков, как пожелания жителей учитываются в бюджете Санкт-Петербурга, каким образом решаются острые городские проблемы», — сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

Сейчас в «Открытом бюджете» представлены расходы на социальные программы, развитие, содержание города и государственных учреждений. Каждая статья расходов сопровождается детальной информацией с количественными показателями. На портале жители могут узнать о строительстве школ, льготных лекарствах, ремонте дорог и расселении «коммуналок».

Ранее сообщалось, что школьников Петербурга решили подключить к участию в проекте «Твой бюджет».