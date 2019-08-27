Минтранс хочет усовершенствовать подготовку пилотов после трагедии в Шереметьеве

Министерство транспорта предложило властям усовершенствовать систему подготовки пилотов и повысить безопасность полетов, рассказала глава департамента госполитики в сфере гражданской авиации ведомства Светлана Петрова в комментарии РИА Новости 27 августа.

«Существование общей системы позволит авиационным властям усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий», — отметила она.

Среди предложений министерства также значится конкретный формат предоставления информации и факторах риска и опасности. Собеседник отметила, что они разработаны совместно с другими ведомствами.

«Планируется для рассмотрения на заседании у председателя в конце сентября», — уточнила Петрова.

Директор добавила, что инициатива связана с майской катастрофой лайнера Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который выполнял рейс Москва — Мурманск. Он экстренно вернулся в аэропорт «Шереметьево» спустя полчаса полета. Самолет сел со второй попытки и загорелся. Специалисты потушили огонь менее чем за 20 минут, однако половина лайнера успела разрушиться.

На борту находились 78 пассажиров. Согласно данным Следственного комитета, выжили 37 людей, остальные погибли, среди них двое детей.

Сотрудники Следственного комитета России рассматривают несколько версий авиакатастрофы в московском аэропорту «Шереметьево». Основные причины — недостаточная квалификация экипажа, диспетчеров и тех, кто проводил технический осмотр самолета, неисправность «суперджета» и погодные условия.