Коров нарядили в форму советских солдат на ярмарке в Брянске

В Брянске проходит ежегодная Свенская ярмарка, на которой демонстрируют сельскохозяйственные достижения. Один из производителей отличился и одел свой скот в военную форму. Об этом пишет «360».

В сети появилось видео, на котором изображена одна корова в форме солдата Советской армии, а другая — в рыжем парике и пилотке. Автор видео поинтересовался у посетителей ярмарки, как они относятся к такому концепту. Кто-то идею одобрил, а кто-то раскритиковал. Администрация Брянска и вовсе не знала о таком «креативе». В областной администрации поступку возмутились.

«Это частное предприятие участвует. Ужас, Кошмар! Думаю, что волосы приделали, это не самое страшное. То, что пилотки приделали, это кощунство! Лучше бы они не креативили», — заявила представительница областной администрации.

«360» удалось связаться с директором ООО «Молочное», которое и нарядило скот в форму, Сергеем Федотовым.