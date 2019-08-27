МИД РФ опроверг слова сенатора США Джонсона об отказе в российской визе

Сенатор-республиканец Соединенных Штатов Рон Джонсон не обращался за визой в Россию. Он находится в российском стоп-листе. Об этом сообщает МИД РФ во вторник, 27 августа.

Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия сенатора «манипуляцией информацией». Джонсон знал, что находится в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, отметили в МИД.

«За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения», — подчеркнули в дипведомстве.

Накануне Джонсон заявил, что планировал посетить Россию в составе делегации конгрессменов для участия во встрече с российскими чиновниками, американскими бизнесменами, работающими в РФ, но не смог получить визу. Сенатор счел отказ «мелким оскорблением» и подчеркнул, что эта ситуация не повлияет на его позицию в отношении России.