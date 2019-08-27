Замедленное видео стрельбы из мощнейшего миномета «Тюльпан» выложили в сеть

Пользователи интернета получили возможность посмотреть на замедленную съемку стрельбы из миномета «Тюльпан», который является самым мощным вооружением этого вида в мире. Видео предоставил телеканал «Звезда» 27 августа.

Боевую стрельбу в Тамбовской области выполнила артиллерия Западного военного округа. В целом, военные поразили около 150 целей, которые находились на удалении от восьми до 40 километров.

Самоходный 240-миллиметровый миномет «Тюльпан» разработали еще в Советском Союзе. Ему под силу полное уничтожение укрепленных зданий, скоплений живой силы и бронетехники врага. Вооружение способно ликвидировать цели, которые не доступны другим артиллерийским орудиям.