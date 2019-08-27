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10:15   27 Августа 2019
Весь мир

МИД Японии не исключает возможность возвращения России в G8

МИД Японии не исключает возможность возвращения России в G8

Министр иностранных дел Японии Таро Коно не исключил возвращения России в состав стран-участников саммита G8 при соблюдении определенных условий. На это может потребоваться время, отметил он.

При этом глава МИД подчеркнул, что позиция Токио по «неприемлемому» присоединению Крыма остается неизменной.

«Формат «восьмерки» существовал раньше», — приводит ТАСС слова Коно.

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина на следующую встречу в формате G7, которая пройдет в Соединенных Штатах.

Напомним, саммиты «семерки» проходят с 1973 года. Россия постоянно участвовала в G7 с 1997 года, преобразовав формат в G8. Однако в 2014 году после воссоединения Крыма страны-участницы вернулись к формату «семерки». Запад осудил такой шаг России, мировые лидеры отказались приезжать на G8 в Сочи и собрались без Путина в Брюсселе.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #япония #g7 #таро коно

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