Полковник украинских ВМС заявил о провокации с Черноморским флотом РФ

Разведывательный корабль ВМС Украины «Переяслав» заходил в зону проведения учений Черноморского флота России по рекомендациям начальства.

Об этом рассказал замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко, сообщает «Царьград» со ссылкой на украинский телеканал.

«Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями. Но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации», — заявил Рыженко.

Участие в учениях Черноморского флота, стартовавших 19 августа, принимают Новороссийская и Крымская военно-морские базы.

Ранее сообщалось, что состав береговых и сухопутных войск Черноморского флота пополнит подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион», такие же БРК будут поставлены Тихоокеанскому и Северным флотам уже к этому году.

В середине августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Крым всегда имел для России огромное стратегическое значение, а вошедшие в мировую историю яркие победы Черноморского флота навсегда останутся предметом гордости для страны.