Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Замедленное видео стрельбы из мощнейшего миномета «Тюльпан» выложили в сеть

Замедленное видео стрельбы из мощнейшего миномета «Тюльпан» выложили в сеть

 Полковник украинских ВМС заявил о провокации с Черноморским флотом РФ

Полковник украинских ВМС заявил о провокации с Черноморским флотом РФ
ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

 Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты

Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты
МИД Японии не исключает возможность возвращения России в G8

МИД Японии не исключает возможность возвращения России в G8

 Глава МИД Армении заявил, что Ереван ценит надежные союзнические отношения с Москвой

Глава МИД Армении заявил, что Ереван ценит надежные союзнические отношения с Москвой
Замедленное видео стрельбы из мощнейшего миномета «Тюльпан» выложили в сеть

Замедленное видео стрельбы из мощнейшего миномета «Тюльпан» выложили в сеть

 Полковник украинских ВМС заявил о провокации с Черноморским флотом РФ

Полковник украинских ВМС заявил о провокации с Черноморским флотом РФ
ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

 Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты

Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты
МИД Японии не исключает возможность возвращения России в G8

МИД Японии не исключает возможность возвращения России в G8

 Глава МИД Армении заявил, что Ереван ценит надежные союзнические отношения с Москвой

Глава МИД Армении заявил, что Ереван ценит надежные союзнические отношения с Москвой
10:31   27 Августа 2019
Россия

Полковник украинских ВМС заявил о провокации с Черноморским флотом РФ

Полковник украинских ВМС заявил о провокации с Черноморским флотом РФ

Разведывательный корабль ВМС Украины «Переяслав» заходил в зону проведения учений Черноморского флота России по рекомендациям начальства.

Об этом рассказал замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко, сообщает «Царьград» со ссылкой на украинский телеканал.

«Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями. Но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации», — заявил Рыженко.

Участие в учениях Черноморского флота, стартовавших 19 августа, принимают Новороссийская и Крымская военно-морские базы. 

Полковник украинских ВМС заявил о провокации с Черноморским флотом РФ

Ранее сообщалось, что состав береговых и сухопутных войск Черноморского флота пополнит подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион», такие же БРК будут поставлены Тихоокеанскому и Северным флотам уже к этому году.

В середине августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Крым всегда имел для России огромное стратегическое значение, а вошедшие в мировую историю яркие победы Черноморского флота навсегда останутся предметом гордости для страны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #украина #учения #политика #новости #черноморский флот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...