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10:06   27 Августа 2019
Россия

Глава крымского МЧС рассказал о пропаже туриста в акватории Черного моря

Глава крымского МЧС рассказал о пропаже туриста в акватории Черного моря

Мужчина ушел нырять и не вернулся в Сакском районе Крыма, сообщил глава МЧС полуострова Сергей Шахов 27 августа.

Инцидент произошел в районе села Фрунзе. О случившемся сообщил знакомый пропавшего. Отмечается, что мужчина был одет в гидрокостюм, при себе имел плавательную маску и ласты.

«Мужчина ушел нырять… на расстоянии около 200–300 метров от берега и в течение часа не вернулся», — уточнил глава регионального ведомства.

На данный момент поиски продолжаются.

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Автор: Анна Манц
#мчс #пропажа #черное море

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