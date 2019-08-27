Глава крымского МЧС рассказал о пропаже туриста в акватории Черного моря

Мужчина ушел нырять и не вернулся в Сакском районе Крыма, сообщил глава МЧС полуострова Сергей Шахов 27 августа.

Инцидент произошел в районе села Фрунзе. О случившемся сообщил знакомый пропавшего. Отмечается, что мужчина был одет в гидрокостюм, при себе имел плавательную маску и ласты.

«Мужчина ушел нырять… на расстоянии около 200–300 метров от берега и в течение часа не вернулся», — уточнил глава регионального ведомства.

На данный момент поиски продолжаются.