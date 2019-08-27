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10:20   27 Августа 2019
Россия

Более 30 тысяч человек участвуют в учениях на территории ЦВО

Более 30 тысяч человек участвуют в учениях на территории ЦВО

Масштабные учения по материально-техническому обеспечению (МТО) стартовали во вторник, 27 августа, на территории ЦВО. В них примут участие более 30 тысяч военных, органы военного управления, соединения, воинские части, а также семь тысяч единиц техники.

Они продлятся до 30 августа.

Группировка выполнит практические задания по всем видам тылового и технического обеспечения. В Минобороны РФ заявили, что во время учений каждый солдат получит реальную практику в специально созданных условиях, повысит свои навыки, будет совершенствовать свои умения.

«В учении задействовано свыше семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также до 90 единиц самолетов и вертолетов ВКС РФ и армейской авиации», — сообщили в ведомстве. 

В маневрах будет использоваться не только новая техника и оборудование, но и перспективное вооружение, которое могут в будущем поставлять в войсковые подразделения.

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Автор: Виктория Разумовская
#учения #армия и опк #цво

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