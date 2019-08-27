Ввоз в Россию веществ, разрушающих озон, ограничат 7 сентября

Временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрущающих веществ будет действовать с 7 сентября по 31 декабря этого года, следует из публикации на сайте правительства 27 августа. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отмечается, что допустимое количество таких продуктов основано на практике предыдущих лет. Так, 60 процентов ОРВ распределено между заявителями, которые поставляли вещества в прошлом году, еще 35 процентов — между теми, кто не осуществлял ввоз в этот период и не имел разрешающих документов. Оставшиеся пять процентом поделили между поставщиками, которые имели разрешение, но не осуществляли перевозку таких товаров.

В пояснительной записке напомнили о существовании ежегодного расчета допустимого количества озоноразрушающих веществ и их потребления. Ограничение необходимо для сохранения озонового слоя атмосферы и выполнения обязательств в соответствии с Венской конвенцией и Монреальским протоколом.

Напомним, что ОРВ содержатся в холодильниках, кондиционерах, огнетушителях, газовых распылителях, таких как освежитель воздуха, в некоторых медицинских аппаратах, чистящих растворителях и прочем.