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 Глава МИД Армении заявил, что Ереван ценит надежные союзнические отношения с Москвой

Глава МИД Армении заявил, что Ереван ценит надежные союзнические отношения с Москвой
9:46   27 Августа 2019
Весь мир

Глава МИД Армении заявил, что Ереван ценит надежные союзнические отношения с Москвой

Глава МИД Армении заявил, что Ереван ценит надежные союзнические отношения с Москвой

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Ереван и Москва остаются надежными стратегическими союзниками. Две страны объединяет общая история, культурные связи и люди.

Речь об этом зашла во вторник, 27 августа, на ежегодном совещании руководителей центрального аппарата МИД и глав органов дипслужбы Армении в зарубежных странах.

Мнацаканян отметил, что союзническая повестка двусторонних связей обширна. В нее входит военно-политическая сфера, торгово-экономическая сфера, культурный обмен, сотрудничество в области безопасности, энергетики, инфраструктурного развития, образования.

«Армения придает важное значение интеграционным процессам в рамках ОДКБ и ЕАЭС, формированию и защите общих интересов всех стран-членов», — добавил министр.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #политика #армения

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