Глава МИД Армении заявил, что Ереван ценит надежные союзнические отношения с Москвой

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил, что Ереван и Москва остаются надежными стратегическими союзниками. Две страны объединяет общая история, культурные связи и люди.

Речь об этом зашла во вторник, 27 августа, на ежегодном совещании руководителей центрального аппарата МИД и глав органов дипслужбы Армении в зарубежных странах.

Мнацаканян отметил, что союзническая повестка двусторонних связей обширна. В нее входит военно-политическая сфера, торгово-экономическая сфера, культурный обмен, сотрудничество в области безопасности, энергетики, инфраструктурного развития, образования.