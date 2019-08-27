Роухани заявил, что Иран не изменит свою политику в случае сохранения санкций США

Руководство Ирана не намерено корректировать свой политический курс, если Вашингтон не станет отменять введенные против республики санкции. Об этом во вторник, 27 августа, заявил лидер Ирана Хасан Роухани.

«Иран будет продолжать сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если американские санкции не будут отменены», — заявил он.

Также, по словам политика, никаких положительных перемен в отношениях двух стран не будет без снятия ограничительных мер. Роухани подчеркнул, что «ключ к положительным переменам находится у Вашингтона».

Кроме того, президент Ирана добавил, что Тегеран не стремится получить ядерное оружие, несмотря на то, что Запад в этом убежден.