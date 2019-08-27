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9:31   27 Августа 2019
Россия

Резюме соискателей работы пополнится графой о волонтерстве

Резюме соискателей работы пополнится графой о волонтерстве

Заместитель главы Роструда Денис Васильев рассказал о новой графе в резюме и как она повлияет решение о приеме на должность в беседе с «Российской газетой» 27 августа.

Раздел «участие в волонтерских программах» появится в резюме на портале «Работа в России», пояснил он. В связи с этим, планируется интеграция с системой «Добровольцы России».

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя», — подчеркнул Васильев.

Напомним, что ранее правительство утвердило план реализации Концепции развития волонтерства, который рассчитан на период до 2025 года. В частности, он предусматривает создание онлайн-курсов и развитие поддержки добровольцев.

Резюме соискателей работы пополнится графой о волонтерстве

В феврале студенты Северо-Кавказского федерального университета​​​ предложили главе министерства науки и высшего образования Михаилу Котюкову учитывать волонтерский опыт при приеме на работу в социальные организации, которые работают в области молодежной политики.

«Я считаю, что это абсолютно правильно, — ответил тогда он,  — волонтерству все возрасты покорны».

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Автор: Анна Манц
#работа #роструд #волонтерство

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