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9:00   27 Августа 2019
Россия

Роскачество напомнило об опасности несертифицированных продуктов

Роскачество напомнило об опасности несертифицированных продуктов

Специалисты Роскачества объяснили, почему опасны продукты, приобретенные «с рук» на несанкционированных точках продаж. Публикацию разместили на сайте ведомства 27 августа.

Во-первых, подобная продукция может быть заражена дизентерией, сальмонеллезом или быть источником ботулизма, так как она не проходит необходимые исследования. Особо опасны молочные, мясные и рыбные продукты, а также грибы и соления.

«Фермеры, как правило, не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта», — предупреждают эксперты.

Во-вторых, упаковка и хранение почти всегда не соответствует стандартам. Если на предприятиях существуют жесткие требования, то в домашних условиях за этим мало кто будет следить. Более того, в товар могут попасть посторонние предметы или ингредиенты, а упаковочный материал и вовсе может содержать токсичную краску.

Роскачество напомнило об опасности несертифицированных продуктов

В Роскачестве не рекомендуют приобретать продукты в подземных переходах, на остановках, из припаркованных машин, а также на стихийных «мини-рынках».

«У таких продавцов нет документов на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и медицинской книжки. Все эти документы — гарантия безопасности потребителя», — напомнили в ведомстве.

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Автор: Анна Манц
#продукты #роскачество

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