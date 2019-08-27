Роскачество напомнило об опасности несертифицированных продуктов

Специалисты Роскачества объяснили, почему опасны продукты, приобретенные «с рук» на несанкционированных точках продаж. Публикацию разместили на сайте ведомства 27 августа.

Во-первых, подобная продукция может быть заражена дизентерией, сальмонеллезом или быть источником ботулизма, так как она не проходит необходимые исследования. Особо опасны молочные, мясные и рыбные продукты, а также грибы и соления.

«Фермеры, как правило, не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта», — предупреждают эксперты.

Во-вторых, упаковка и хранение почти всегда не соответствует стандартам. Если на предприятиях существуют жесткие требования, то в домашних условиях за этим мало кто будет следить. Более того, в товар могут попасть посторонние предметы или ингредиенты, а упаковочный материал и вовсе может содержать токсичную краску.

В Роскачестве не рекомендуют приобретать продукты в подземных переходах, на остановках, из припаркованных машин, а также на стихийных «мини-рынках».