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8:39   27 Августа 2019
Россия

ФСБ предоставило список карателей, виновных в геноциде в Новгородской области во времена ВОВ

ФСБ предоставило список карателей, виновных в геноциде в Новгородской области во времена ВОВ

Новгородское Управление ФСБ опубликовало список людей, которые в период Великой Отечественной войны истребляли мирное население деревни Жестяная Горка и села Черное, сообщило РИА Новости 27 августа.

Документы — это пожелтевшие от времени четыре страницы, текст которых написан от руки. Они датированы 1967 годом. Всего там обозначено 19 имен с приметами, такими как рост, цвет волос и глаз, владение языками. Напротив некоторых фамилий также указаны воинские звания и места проживания в послевоенное время.

Стоит отметить, что все люди, представленные в перечне, — это уроженцы или жители Латвийской ССР. Данные о наказании за содеянное в предоставленных документах отсутствуют.

ФСБ предоставило список карателей, виновных в геноциде в Новгородской области во времена ВОВ

Напомним, что в мае текущего гора Следственный комитет России открыл уголовное делопроизводство о геноциде в Новгородской области в период с 1941 по 1943 годы. На данный момент специалисты эксгумировали порядка 500 останков.

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Автор: Анна Манц
#ск рф #фсб #вов #новгородская область #каратель

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