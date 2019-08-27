«Роскосмос» инициировал подготовку к полету на Луну

Государственная корпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение необходимых для полета на Луну исследований, следует из публикации на сайте госзакупок 27 августа.

В их числе изучение проблемных вопросов, жизнеобеспечение космонавтов и создание технологий. Кроме этого, победитель конкурса должен сформировать российскую программу по исследованию и освоению земного спутника. Стартовая стоимость составляет 373,4 миллиона рублей.

Согласно документам, первые полеты будут называться «Вылазкой», а последующие этапы — «Форпост» и «База». Стоит отметить, что концепция лунной программы должна быть представлена правительству до конца предстоящей осени.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал о планах по освоению Луны. Так, первая высадка должна пройти в 2030 году. Головной институт «Роскосмоса» ЦНИИмаш указывал в феврале, что первая российская экспедиция пройдет в 2031 году. В 2032 году на поверхность планеты планируют доставить луномобиль, первые дальние поездки которого намечены на 2033 год. В последующие два года будут проходить строительство лунной базы.