Захарова раскритиковала «Большую семерку» за отказ от настоящего либерализма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны-члены «Большой семерки», которые считают себя «клубом либеральных демократий», на деле не придерживаются этих ценностей. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, если речь идет о либерализме как о политической системе, некой ценностной матрице, то важнейшим ее положением является свобода мировоззрения. Дипломат задалась вопросом о том, почему же эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных и тех, кто мыслит и живет согласно «утвержденным кем-то» ценностям.

Захарова также отметила, что нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию. По ее словам, если речь идет о либеральных началах экономики в странах-членах «Большой семерки», то «когда-то они такими были».

Российский дипломат отметила, что сейчас экономические модели этих стран обеспечиваются не рыночными механизмами, а основе которых лежат принципы свободной конкуренции, а жестким государственным протекционизмом, реализованным через санкции, финансовые манипуляции, агрессивным воздействием на стоимость энергоносителей и так далее.

Также Захарова отметила, что либеральная экономика не имеет ничего общего с торговой войной, в которой «хороши все средства», в том числе - разрушение правовой системы отношений между странами.