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7:54   27 Августа 2019
Весь мир

Захарова раскритиковала «Большую семерку» за отказ от настоящего либерализма

Захарова раскритиковала «Большую семерку» за отказ от настоящего либерализма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны-члены «Большой семерки», которые считают себя «клубом либеральных демократий», на деле не придерживаются этих ценностей. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, если речь идет о либерализме как о политической системе, некой ценностной матрице, то важнейшим ее положением является свобода мировоззрения. Дипломат задалась вопросом о том, почему же эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных и тех, кто мыслит и живет согласно «утвержденным кем-то» ценностям.

Захарова также отметила, что нельзя отстаивать либерализм и одновременно проявлять нетерпимость к мирному инакомыслию. По ее словам, если речь идет о либеральных началах экономики в странах-членах «Большой семерки», то «когда-то они такими были».

Российский дипломат отметила, что сейчас экономические модели этих стран обеспечиваются не рыночными механизмами, а основе которых лежат принципы свободной конкуренции, а жестким государственным протекционизмом, реализованным через санкции, финансовые манипуляции, агрессивным воздействием на стоимость энергоносителей и так далее.

Также Захарова отметила, что либеральная экономика не имеет ничего общего с торговой войной, в которой «хороши все средства», в том числе - разрушение правовой системы отношений между странами.

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Автор: Олег Королев
#захарова #либерализм #g7

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