Мэр Владивостока Гуменюк прибыл на место, где холм из-за ливней осыпался на дорогу

Мэр Владивостока Олег Гуменюк лично приехал на место схода грунта в районе улицы Ладыгина. Об этом сообщает администрация города.

Прибывший на место Гуменюк поручил городским службам принять меры для быстрого устранения последствий непогоды.

Отмечается, что начальникам административно-территориальных управлений было поручено оперативно выявлять все проблемные участки и оказывать необходимую помощь в устранении последствий стихии.

После нескольких солнечных дней, на юг Дальнего Востока вновь пришли дожди. Не успел из региона уйти тайфун «Кроса», за утро во Владивостоке уже выпала четверть месячной нормы осадков. Отмечается, что многие дороги находятся под водой, со склонов вместе с деревьями сходит размякшая земля.

Залиты дорога и тротуары в районе спорткомплекса «Динамо». По словам очевидцев, на другой части города на Спортивной улице вода в низине поднялась до 20-30 сантиметров. Некоторые улицы Владивостока ушли под воды, автомобили плывут по дорогам.