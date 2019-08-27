Рогозин рассказал о поломке аппаратуры системы стыковки на МКС

Вышедшая из строя на МКС аппаратура системы стыковки, из-за которой космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог причалить, была старой. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, оборудование не отвечало на сигналы корабля. Он отметил, что аппаратуре десять лет, и она не российского производства.

РИА «Новости» отмечают, что согласно данным из открытых источников, аппаратура системы стыковки была произведена на Украине.

Во вторник «Союз МС-14» с первым первым российским человекоподобным роботом «Федором» успешно причалил к МКС. Первая попытка, которая осуществлялась 24 августа, прошла неудачно из-за поломки на станции оборудования системы стыковки «Курс» на модуле «Поиск». Для осуществления повторной стыковки космонавтам пришлось перестыковать «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск».