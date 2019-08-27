«Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну

Государственная корпорация «Роскосмос» объявила о тендере на проведение исследований, нужных для осуществления пилотируемой миссии на Луну. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте госзакупок.

Отмечается, что прикладные исследования важных вопросов реализации пилотируемых полетов на Луну, создания ключевых элементов и технологий, в том числе жизнеобеспечения и технологий, обеспечивающих безопасное прибывание космонавтов на Луне и ее орбите.

Сумма предполагаемого контракта оценивается в 373,4 миллиона рублей. Исполнитель должен будет предложить варианты использования роботов и способы взаимодействия космонавтов с ними, провести анализ технологий для использования в системах жизнеобеспечения космонавтов в условиях лунной деятельности, исследовать методы реабилитации космонавтов после полета, сформировать требования к технике, а также предложить варианты электроснабжения лунной базы и способы применения на земном спутнике 3D-печати.

Также исполнитель должен сформулировать для России программу исследования и освоения Луны.