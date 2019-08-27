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6:14   27 Августа 2019
Россия

Власти Подмосковья сообщили о готовности школ к новому учебному году

Власти Подмосковья сообщили о готовности школ к новому учебному году

Министр образования Московской области Ольга Забралова рассказала рассказала о подготовке школ и дестадов у новому учебному году. Об этом сообщает телеканал 360.

Забралова сообщила, что все дошкольные и школьные учреждения готовы к началу нового учебного года.

По ее словам, существует принятый правительством Московской области стандарт, в соответствии с которым все учреждения должны полностью соответствовать стандарту. Регламент касается безопасности: в частности, в нем говорится необходимости наличия системы видеонаблюдения, тревожной кнопки и заграждений по периметру. Также в нем учитывается питание для школьников и дошкольников.

Министр сообщила, что к выходным была закончена приемка всех школьных и дошкольных учреждений Подмосковья - это полторы тысячи школ и две тысячи детских садов. Отмечается, что все школы готовы к новому учебному году на 100 процентов. Также главы муниципалитетов о готовности отчитались главы муниципалитетов городских округов.

Школы Подмосковья 2 сентября отправятся 904 тысячи детей. Из них 105 тысяч пойдут в первый класс.

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Автор: Олег Королев
#подмосковье #школы

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