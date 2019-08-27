Власти Подмосковья рассказали о подготовке к МАКС-2019

Министерство транспорта РФ полностью обеспечит проезд до Международного авиационно-космического салона, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Об этом сообщила телеканалу 360 первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.

МАКС будет проходить с 27 августа по 1 сентября в городском округе Жуковский. К данном событию дорожные службы Подмосковья полностью подготовили инфраструктуру: отремонтированы 14 муниципальных дорог и десять региональных.

На линию будут запущены 174 бесплатных автобуса. Также будет увеличено число поездов, следующих до муниципалитета. Прибывающим на личном автомобиле гостям будут представлены две специальные парковки.

В авиасалоне примут участие порядка 30 стран-участниц и тысяча организаций и предприятий. МАКС является одной из крупнейших авиавыставок в мире, она проходит с 1993 года в Жуковском.