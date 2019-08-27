Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну

«Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну

 Власти Подмосковья сообщили о готовности школ к новому учебному году

Власти Подмосковья сообщили о готовности школ к новому учебному году
ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

 Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты

Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты
Рогозин рассказал о поломке аппаратуры системы стыковки на МКС

Рогозин рассказал о поломке аппаратуры системы стыковки на МКС

 Задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже

Задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже
«Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну

«Роскосмос» объявил о начале подготовки к полету космонавтов на Луну

 Власти Подмосковья сообщили о готовности школ к новому учебному году

Власти Подмосковья сообщили о готовности школ к новому учебному году
ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

 Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты

Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты
Рогозин рассказал о поломке аппаратуры системы стыковки на МКС

Рогозин рассказал о поломке аппаратуры системы стыковки на МКС

 Задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже

Задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже
5:38   27 Августа 2019
Россия

Власти Подмосковья рассказали о подготовке к МАКС-2019

Власти Подмосковья рассказали о подготовке к МАКС-2019

Министерство транспорта РФ полностью обеспечит проезд до Международного авиационно-космического салона, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Об этом сообщила телеканалу 360 первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Анна Кротова.

МАКС будет проходить с 27 августа по 1 сентября в городском округе Жуковский. К данном событию дорожные службы Подмосковья полностью подготовили инфраструктуру: отремонтированы 14 муниципальных дорог и десять региональных.

На линию будут запущены 174 бесплатных автобуса. Также будет увеличено число поездов, следующих до муниципалитета. Прибывающим на личном автомобиле гостям будут представлены две специальные парковки.

В авиасалоне примут участие порядка 30 стран-участниц и тысяча организаций и предприятий. МАКС является одной из крупнейших авиавыставок в мире, она проходит с 1993 года в Жуковском.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#подмосковье #авиасалон #макс-2019

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...