Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти Подмосковья рассказали о подготовке к МАКС-2019

Власти Подмосковья рассказали о подготовке к МАКС-2019

 Пенсионерка скончалась в больнице Севастополя, не дождавшись помощи врачей

Пенсионерка скончалась в больнице Севастополя, не дождавшись помощи врачей
ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

 Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты

Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты
Задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже

Задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже

 Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу

Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу
Власти Подмосковья рассказали о подготовке к МАКС-2019

Власти Подмосковья рассказали о подготовке к МАКС-2019

 Пенсионерка скончалась в больнице Севастополя, не дождавшись помощи врачей

Пенсионерка скончалась в больнице Севастополя, не дождавшись помощи врачей
ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

 Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты

Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты
Задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже

Задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже

 Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу

Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу
5:05   27 Августа 2019
Весь мир

Задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже

Задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже

Китайские власти официально предъявили обвинения в шпионаже задержному в Китае китайско-австралийскому писателю Ян Хэнцзюню. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC News со ссылкой на адвоката писателя Роба Стари.

По информации телеканала, глава министерства иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн подтвердила данную информацию. По ее словам, австралийскому правительству пока не удалось получить дополнительных сведений относительно его обвинения.

Пэйн заявила, что правительство было крайне обеспокоено и разочаровано, узнав, что австралийский гражданин и академик Ян Хэнцзюнь был официально арестован в Китае по подозрению в шпионаже 23 августа.

Ранее телеканал SBS News сообщил, что писателя задержали в КНР в январе. Он был помещен под домашний арест, где нахоился под наблюдением. МИД КНР заявлял, что задержанный подозревается в угрозе национальной безопасности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#китай #австралия #шпионаж #писатель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...