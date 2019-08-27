Задержанному в Китае австралийскому писателю предъявлены обвинения в шпионаже

Китайские власти официально предъявили обвинения в шпионаже задержному в Китае китайско-австралийскому писателю Ян Хэнцзюню. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC News со ссылкой на адвоката писателя Роба Стари.

По информации телеканала, глава министерства иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн подтвердила данную информацию. По ее словам, австралийскому правительству пока не удалось получить дополнительных сведений относительно его обвинения.

Пэйн заявила, что правительство было крайне обеспокоено и разочаровано, узнав, что австралийский гражданин и академик Ян Хэнцзюнь был официально арестован в Китае по подозрению в шпионаже 23 августа.

Ранее телеканал SBS News сообщил, что писателя задержали в КНР в январе. Он был помещен под домашний арест, где нахоился под наблюдением. МИД КНР заявлял, что задержанный подозревается в угрозе национальной безопасности.