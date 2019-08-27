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 Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу

Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу
4:44   27 Августа 2019
Весь мир

Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу

Федеральная избирательная комиссия США приостановила работу

Федеральная избирательная комиссия США фактически приостановила работу в связи с отставкой большинства председателей, сообщает издание Axios.

Всего в комиссии работали шесть председателей. Отмечается, что после отставки четвертого председателя Мэттью Петерсена в понедельник ведомство вынуждено прекратить свою работу, поскольку по правилам требуется наличие по меньшей мере четырех уполномоченных представителей для принятия решений на высоком уровне.

Федеральная избирательная комиссия занимается вопросами соблюдения законов о финансировании избирательных кампаний. На данный момент в США уже началась предвыборная кампания перед президентскими выборами в следующем году.

По информации издания Axios, американский избирком последний раз сталкивался с подобной ситуацией одиннадцать лет назад - в 2008 году.

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Автор: Олег Королев
#сша #выборы

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