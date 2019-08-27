Американский сенатор раскритиковали идею Трампа пригласить Путина на саммит G7

Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина на саммит G7.

В интервью газете Hill сенатор заявил, что с учетом того факта, что США берут на себя ответственность за организацию и проведение следующего саммита, «одержимость» Трампа желанием пригласить Путина обратным является «ужасной». По его словам, Россия продолжает «насильственно оккупировать» Крым, вмешиваться в американские выборы и инициировать гонку вооружений.

Шумер заявил, что возвращение РФ в «Большую семерку» лишь покажет слабость Трампа перед «лицом Путина и его олигархов», и сделает США менее защищенными.

Также он заявил, что саммит «Большой семерки» во французском Биаррице в эти выходные стал еще одной «упущенной возможностью» Трампа показать силу США, объединив ключевых глобальных партнеров для решения многочисленных проблем.