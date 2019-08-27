ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону морских учений РФ

Украинский малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота РФ. Об этом сообщил замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

По его словам, это случилось в момент, когда корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit - 2019 в Грузии.

Рыженко отметил, что они шли рекомендованными путями, однако были «разные варианты», в первую очередь это было недопущение эскалации. По его словам, российские корабли сопровождали разведывательный корабль, начиная с Грузии.

Он отметил, что украинский катер зашел в район учений, поскольку там не было какой-либо деятельности. По словам полковника, там происходило интенсивное судоходство.

«Переяслав» имел право войти в зону учений, поскольку это было разрешено международным правом, а само судно является военным кораблем, подчеркнул Рыженко.