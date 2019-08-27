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Пентагон отверг обвинения в вовлеченности в последние атаки в Ираке

Пентагон отверг обвинения в вовлеченности в последние атаки в Ираке

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3:29   27 Августа 2019
Весь мир

Пентагон отверг обвинения в вовлеченности в последние атаки в Ираке

Пентагон отверг обвинения в вовлеченности в последние атаки в Ираке

Пентагон опроверг свою вовлеченность в последние атаки в Иране. Об этом говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

Отмечается, что ВС США не осуществляли атаки на конвой или каких-либо других атак, которые привели к взрыву хранилищ боеприпасов в Ираке.

В заявлении Пентагона говорится, что сообщения об обратном являются «ложными, вводящими в заблуждение и подстрекательскими».

Также в ведомстве подчеркнули, что поддерживают иракский суверенитет, а также неоднократно высказывались против любых возможных действий перед внешними игроками по разжиганию насилия на территории Ирака.

В минувшую среду член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Карим Альяуи заявил, что израильские БПЛА наносили удары по военным базам иракского народного ополчения. В свою очередь в ополчении заявили, что израильская авиация наносит удары по военным объектам, пользуясь поддержкой американских ВВС.

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Автор: Олег Королев
#сша #ирак

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