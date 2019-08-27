Президент Украины наградил евродепутата, сжегшую платье с цветами георгиевской ленты

Украинский президент Владимир Зеленский вручил орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени латвийскому евродепутату Сандре Калниете. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

В мае Калниете провела акцию, на которой сожгла платье цветов георгиевской ленты. В акции участвовал еще один евродепутат - Карлис Шадурксис, главный инициатор запрета образования на русском в стране.

Не уточняется, за что евродепутат награждена. Со своей стороны Калниете выразила благодарность и отметила, что была тронута и польщена высказанным украинской стороной признанием.

Украинский орден княгини Ольги I степени был учрежден в 1997 году для награждения женщин за выдающиеся заслуги в различных сферах жизни.

Всего в День независимости Украины орденами награждены 24 иностранных политика и дипломата. Калниете - единственная представительница Европарламента, получившая орден по указу Зеленского