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 Американский сенатор не смог получить российскую визу

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 Американский сенатор не смог получить российскую визу

Американский сенатор не смог получить российскую визу
2:23   27 Августа 2019
Весь мир

Американский сенатор не смог получить российскую визу

Американский сенатор не смог получить российскую визу

Россия отказала американскому сенатору Рону Джонсону в визе, сообщается на сайте конгрессмена.

Отмечается, что сенатор-республиканец Джонсон намеревался посетить Россию в составе двухпартийной делегации конгресса. Он хотел провести переговоры с рядом российских чиновников, представителями американского бизнеса и некими организациями гражданского общества.

Джонсон заявил, что независимо от «мелкого оскорбления» со стороны РФ он будет и далее выступать за «решительный ответ на российскую агрессию», а также откровенный диалог во всех возможных сферах.

МИД РФ не прокомментировал данные сведения.

Джонсон является председателем подкомитета Сената США по сотрудничеству в сфере европейской и региональной безопасности. Он поддерживал ряд антироссийских законопроектов.

В мае стало известно, что бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

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Автор: Олег Королев
#сенат сша #виза рф

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