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Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Латакия

Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Латакия

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1:52   27 Августа 2019
Весь мир

Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Латакия

Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Латакия

Мощное взрывное устройство сработало в сирийской провинции Латакия, сообщает ФАН.

Взрыв произошел в районе ат-Табият в городе Латакия, столице провинции. Данный район города расположен непосредственно на берегу Средиземного моря.

В результате был нанесен небольшой материальный ущерб. На видеозаписи с месте происшествия видно, что взрыв повредил лестницу.

Ранее сообщалось, что армия Сирии перебрасывает танковый конвой в Латакию в рамках подготовки к новому штурму города Кабана. По информации СМИ, несмотря на громкие заявления боевиков о разгроме сирийских военных, за прошедший день были уничтожены 19 террористов.

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Автор: Олег Королев
#сирия #латакия #взрыв

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