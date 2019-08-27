Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Латакия

Мощное взрывное устройство сработало в сирийской провинции Латакия, сообщает ФАН.

Взрыв произошел в районе ат-Табият в городе Латакия, столице провинции. Данный район города расположен непосредственно на берегу Средиземного моря.

В результате был нанесен небольшой материальный ущерб. На видеозаписи с месте происшествия видно, что взрыв повредил лестницу.

Ранее сообщалось, что армия Сирии перебрасывает танковый конвой в Латакию в рамках подготовки к новому штурму города Кабана. По информации СМИ, несмотря на громкие заявления боевиков о разгроме сирийских военных, за прошедший день были уничтожены 19 террористов.