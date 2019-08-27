Пушков ответил на заявление Порошенко об украинском флаге над Донецком

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что над Донецком может быть поднят украинский флаг.

Порошенко сделал соответствующее заявление в своем «поздравлении» Донецка с днем города.

На своей странице в Twitter Пушков заявил, что Порошенко обещал столько раз поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, и при этом он не достиг никакого успеха. Сенатор отметил, что экс-президенту Украины никто не верит, в том числе и он сам.

Также Пушков заявил, что Киев продолжает вести такую политику, благодаря которой в Донецке и Луганске не допускают даже мысли о том, чтобы над городами были украинские флаги.

Порошенко ранее заялвл, что не сомневается, что над рядом российских городов, в том числе Севастополем и Ялтой, будет развеваться украинский флаг.