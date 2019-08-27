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 Пушков ответил на заявление Порошенко об украинском флаге над Донецком

Пушков ответил на заявление Порошенко об украинском флаге над Донецком
Пенсионерка скончалась в больнице Севастополя, не дождавшись помощи врачей

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 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Латакия

Мощный взрыв прогремел в сирийском городе Латакия

 Пушков ответил на заявление Порошенко об украинском флаге над Донецком

Пушков ответил на заявление Порошенко об украинском флаге над Донецком
1:30   27 Августа 2019
Весь мир

Пушков ответил на заявление Порошенко об украинском флаге над Донецком

Пушков ответил на заявление Порошенко об украинском флаге над Донецком

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что над Донецком может быть поднят украинский флаг.

Порошенко сделал соответствующее заявление в своем «поздравлении» Донецка с днем города.

На своей странице в Twitter Пушков заявил, что Порошенко обещал столько раз поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, и при этом он не достиг никакого успеха. Сенатор отметил, что экс-президенту Украины никто не верит, в том числе и он сам.

Также Пушков заявил, что Киев продолжает вести такую политику, благодаря которой в Донецке и Луганске не допускают даже мысли о том, чтобы над городами были украинские флаги.

Порошенко ранее заялвл, что не сомневается, что над рядом российских городов, в том числе Севастополем и Ялтой, будет развеваться украинский флаг.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #пушков #донецк

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