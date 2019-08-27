Пенсионерка скончалась в больнице Севастополя, не дождавшись помощи врачей

Пенсионерка скончалась на скамейке около городской больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей. Об этом сообщают волонтеры движения «Сердце Севастополя» на своей странице «ВКонтакте».

Ранее женщина находилась в хирургическом отделении другого медучреждения с травмой ног. После выписки, бездомной пенсионерке некому было делать перевязку, из-за чего в езаживших ранах начался процесс нагноения.

Женщину в таком состоянии нашли местные жители: она сидела на лавке, расположенной в пятидесяти метрах от больницы. Отмечается, что в приемном покое отделения ее отказались принимать.

Обеспокоенные очевидцы попросили медиков вызвать «скорую помощь», но те заявили, что не имеют права. После этого свидетели сами вызвали врачей, но пенсионерка умерла до их приезда. Скорая прибыла лишь через час.

Одна из местных жительниц сообщила, что медикиз аметили женщину у больницы ранним утром, но даже не вышли, чтобы ей помочь.

В свою очередь депутат аконодательного собрания Севастополя Татьяна Щербакова заявила, что у больной были все нужные документы - паспорт, СНИЛС и медполис.

По факту инцидента следователи проводят проверку. Также ситуацию изучают в местном департаменте здравоохранения.