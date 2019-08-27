Израиль использовал световые ракеты на границе с Ливаном

Израильские военные применили световые ракеты на ливанской границе в районе города Шебаа, сообщают РИА «Новости» замглавы муниципалитета Шебаа Басем Хашем.

По его словам, около десяти вечера понедельника были запущены световые ракеты, из-за которых на окраине поселения возникли возгорания в садах. Хашим заявил, что израильская сторона может предполагать активные действия со стороны сопротивления, или же применяет превентивные меры.

Представитель муниципалитета сообщил, что ситуация в городе Шебаа, как и во всем южном Ливане, стабильная. Отмечается, что население обеспокоено последней эскалацией конфликта между Израилем и Ливаном после падения двух израильских БПЛА в южном пригороде Бейрута.

Ранее пресс-служба президента Ливана сообщила, что руководство страны созвать экстренное собрание высшего совета по безопасности для принятия необходимых решений в сложившейся ситуации.

В ночь на понедельник ливанские СМИ сообщили, что израильские БПЛА нанесли удары по позициям Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) в Ливане.