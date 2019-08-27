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0:19   27 Августа 2019
Весь мир

Норвежские сейсмологи рассказали о втором взрыве в день инцидента под Северодвинском

Норвежские сейсмологи рассказали о втором взрыве в день инцидента под Северодвинском

Второй «взрыв», который был зафиксирован норвежским сейсмологическим центром NORSAR спустя через два часа после инцидента под Северодвинском 8 августа, мог произойти в Финляндии.

Ранее NORSAR заявлял, что сейсмический прибор в Бардюфоссе на севере Норвегии зафиксировал, через два часа после взрыва на российском военном полигоне произошел еще один хлопок. Сейсмологи связали его с тем же местом, где случился первый. Дополнительные данные станций в Финляндии и Норвегии подтвердили данные сведения.

В сообщении центра говорится, что последующий анализ происшествия с дополнительными сейсмологическими данными показал, что источником взрыва могли стать взрывные работы на шахте в Финляндии.

Также норвежские сейсмологи отметили, что станция в Шпицбергене не зафиксировала радиоактивного загрязнения после взрывов.

Взрыв на военном полигоне случился 8 августа в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. По информации «Росатома», погибли пятеро сотрудников саровского ядерного центра, основной профиль работы которого - разработки в сфере ядерного оружия. МЧС спустя несколько дней после инцидента сообщил, что радиоактивный фон в регионе не превышен.  

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Автор: Олег Королев
#взрыв #северодвинск #сейсмологи

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