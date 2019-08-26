Опрос Le Figaro показал, что французы выступают за возвращение России в G7

Результаты опроса французской газеты Le Figaro указывает на то, что 80% респондентов считают необходимым вернуть Россию в «большую семерку».

Французское издание на своем сайте спрашивает у читателей посредством опроса, нужно ли вернуть Россию в «большую семерку». В настоящий момент в голосовании поучаствовали 130 666 человек, 81% из которых считают, что Россия должна вернуться в формат G7.

В минувшие выходные во французском Биаррице состоялся саммит «большой семерки». Одной из тем мероприятия стало возвращение Москвы. Однако достичь договоренностей по этому вопросу не удалось. Как пишет the Guardian, американский лидер Дональд Трамп настаивал на том, что Россия должна присутствовать G7 и даже поссорился с теми, кто его не поддержал, на фоне чего произошла напряженная дискуссия.

Сейчас в «Большую семерку» входят ФРГ, Франция, Америка, Канада, Британия, Италия и Япония. С 1997 по 2014 год Россия участвовала в формате G7 - в этот период он назывался «Большая восьмерка (G8), однако вышла оттуда после присоединения Крыма.