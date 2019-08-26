Эксперт объяснил желание Трампа вернуть Россию в G7 провалом доклада Мюллера

Глава США Дональд Трамп на саммите G7 во французской Биаррице поссорился с лидерами других стран-участниц из-за их позиции касательно возвращения России в состав.

Об этом пишет британское СМИ The Guardian. Трамп пытался убедить коллег в необходимости присоединить Россию к формату G7, однако в спор с ним вступили почти все страны «семерки», кроме итальянского премьера Джузеппе Конте, а премьер Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет, пишет зарубежная газета.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в эфире НСН объяснил действия Трампа.

По его мнению, Трампу свойственно отстаивать свою точку зрения, и все-таки Трамп пытается реализовать свои обещания об улучшении отношений с Россией и взаимодействии с ней.

«Однако пресловутый доклад Мюллера спутал все карты, начались разговоры об импичменте и так далее. Так вот, когда доклад Мюллера оказался мыльным пузырем, очевидно, что Трамп стал более свободен в российском направлении», — пояснил американист.

Напомним, что ранее в июле экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил в Конгрессе обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы США в 2016 году.

Однако его команда в ходе двухлетнего расследования не смогла найти доказательств сговора предвыборного штаба Трампа и России. В начале августа Минюст США сообщил, что расследование Мюллера по делу о мнимом «вмешательстве» РФ обошлось почти в 32 миллионов долларов.

Напомним, в мае пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что обнародованный доклад Мюллера оправдывает Россию и говорит о ее непричастности к вмешательству в выборы.

Вице-президент США Майк Пенс после публикации доклада потребовал проверить расследование на законность. Адвокаты российской компании «Конкорд», которую Мюллер и Барр ранее обвинили во вмешательстве в выборы США и работе на российские власти, потребовали привлечь их к уголовной ответственности за нарушение права «Конкорда» на беспристрастный суд: они не предоставили полные материалы расследования адвокатам и обнародовали свою версию.

После требований «Конкорда» в отставку ушел заместитель генпрокурора США Род Розенcтайн, которые ранее дал рекомендации Мюллеру для получения поста спецпрокурора.