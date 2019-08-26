Минэкономразвития ожидает почти двукратное снижение уровня бедности к 2024 году

Уровень бедности в России в текущем году составит 12,5 процента и к 2024 году снизится до 6,6 процента, заявил министр экономического развития страны Максим Орешкин.

Он сообщил представителям СМИ, что оценка доли населения с доходами ниже прожиточного минимума была скорректирована вверх до 12,5 процента по сравнению с 12 процентами, ожидаемыми в апреле.

Согласно прогнозам экономического ведомства РФ, в 2021 году показатель бедности будет составлять 11,7 процента и с этой цифры снизится до 6,6 процента к 2024 году.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал борьбу с бедностью приоритетным направлением работы правительства.