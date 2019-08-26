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21:21   26 Августа 2019
Россия

Петербуржцы смогут проследить за чистотой выборов 8 сентября

Петербуржцы смогут проследить за чистотой выборов 8 сентября

Ситуационный центр корпуса «За чистые выборы» провел круглый стол с представителями Общественной палаты Петербурга и ассоциации «Гражданский контроль». Корпус подготовил за месяц уже 175 наблюдателей, пишут Невские новости.

Правозащитник Александр Брод назвал ключевой задачей корпуса услышать общественность и донести ее мнение до избирательной комиссии.

Также эксперты отметили качественную техническую поддержку нынешней предвыборной кампании. Все городские участки имеют видеонаблюдение, будет открыт портал для избирателей и наблюдателей, «горячая линия» уже принимает звонки и оказывает юридическую консультацию граждан.

Избиратели уже имеют возможность обратиться на «горячую линию», которая будет работать до 8 сентября и задать любые вопросы о проводимой избирательной кампании.

В день голосования любой избиратель может позвонить на «горячую линию» можно и сообщить о возможных нарушениях, рассказал глава регионального отделения корпуса «За чистые выборы» по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Кухто.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #выборы #петербург #политика

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