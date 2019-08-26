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«Большая семерка» не смогла прийти к согласию по вопросу участия России

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Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции
20:57   26 Августа 2019
Весь мир

«Большая семерка» не смогла прийти к согласию по вопросу участия России

«Большая семерка» не смогла прийти к согласию по вопросу участия России

Руководители стран-членов «Большой семерки» во время саммита не достигли консенсуса по вопросу приглашения России в клуб, сообщил глава Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи G7 в Биаррице.

Французский президент заявил, что участники вели долгую дискуссию по поводу возвращения РФ в состав G7, но консенсуса так и не добились. Для приглашения нового члена в клуб необходимо единогласное решение всех глав стран «семерки», отметил Макрон.

«Приглашение за стол переговоров — это решение, приглашающее страны. Но переход от формата G7 к формату G8 должен быть поддержан единогласно», — сообщил французский лидер.

Макрон подчеркнул, что возвращению России в состав «семерки» препятствует неразрешенный кризис на Украине, при этом и президент Франции, и его коллеги уверены, что с Москвой необходимо вести диалог. 

«Большая семерка» не смогла прийти к согласию по вопросу участия России

После саммита премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вовлечение России в диалог участников G7 необходимо для решения общемировых проблем. Призвал вернуть РФ в состав «семерки» и президент США Дональд Трамп. В Кремле заявили, что возвращение в G7 не является для страны самоцелью, а Москва не отказывается от любых форматов общения с участниками, но свое присутствие навязывать не собирается.

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Автор: Тимофей Булочкин
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