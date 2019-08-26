Япония заявила, что в диалог G7 необходимо вовлечь Россию

Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил по итогам встречи «Большой семерки», что для решения международных проблем необходимо вовлечение России в G7.

На следующей неделе Абэ летит на Восточный экономический форум во Владивосток, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным для переговоров.

«Лидеры стран, несущих огромную ответственность, ведут серьезный диалог и пытаются выработать пути решения для различных международных проблем. Вот что такое саммит G7. И для этого необходимо конструктивное вовлечение России», — заявил Абэ на пресс-конференции после саммита G7 во французском Биаррице.

Глава Японии отметил, что хотел бы продолжить дискуссию, направленную на возобновление диалога между G7 и Россией.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возвращение РФ в «семерку» не является самоцелью, так как без России и ряда других стран обсуждение глобальных мировых проблем не представляется эффективным. Президент Владимир Путин не исключал восстановления страны в G7.