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20:33   26 Августа 2019
Россия

Эксперты отметили спокойный режим губернаторской кампании в Петербурге

Эксперты отметили спокойный режим губернаторской кампании в Петербурге

За две недели до выборов губернатора и депутатов местного самоуправления состоялась конференция, на которой известные политики, политологи, экономисты и социологи обсудили ситуацию в Петербурге перед днем единого голосования.

Эксперты сошлись во мнении, что предвыборная кампания проходит спокойно, в соответствии с законом и демонстрирует постоянную коммуникацию между властью и петербуржцами.

Экспертный совет также затронул тему экономического развития региона, пишут Невские новости.

Так, глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил важность бюджетного процесса для Петербурга. По его словам, команда врио губернатора Александра Беглова с октября 2018 года сразу начала работать с экономикой города. Он внес стабилизирующие поправки в бюджет и увеличил затраты на социальные программы, отметил Солонников.

В феврале градоначальник заявил, что бюджет Петербурга к 2025 году он должен вырасти до 1 триллиона рублей. Это вполне достижимые цифры, уверен политолог и журналист Юрий Светов.

Политолог, политтехнолог Александр Ершов заметил, что вся протестная активность сосредоточилась в Москве, в Петербурге все проходит очень спокойно. 

Профессор Петербургского государственного университета Наталья Еремина привела Северную столицы в качестве примера для других регионов страны и Европы, отметив высокую степень коммуникации власти и населения.

Напомним, что на пост губернатора Петербурга претендуют кандидаты Надежда Тихонова, Александр Беглов, Михаил Амосов и Владимир Бортко.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #выборы #петербург #политика

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