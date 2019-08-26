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Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

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19:58   26 Августа 2019
Весь мир

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

Местные жители провинции Даръа в сирийском городе Нава получили от российского Центра примирения враждующих сторон в САР (ЦПВС) 750 наборов продовольствия и около 200 школьных наборов перед началом учебного года.

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова принимал участие в гуманитарной акции, прислав 900 наборов с предметами первой необходимости, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

19 августа российский ЦПВС передал гуманитарную помощь населенному пункту Дейр-Аль-Адас в той же провинции Даръа. В здании местной школы жителям выдали более трех тонн гумпомощи — 750 продовольственных набора, помимо еды дети получили рюкзаки и канцелярию. Желающим предложили пройти медосмотр и получить необходимые лекарства, врачи проконсультировали более 70 человек.

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

Россия регулярно оказывает помощь жителям Сирии, пострадавшим от войны в стране. Гумконвои доставляются регулярно, но иногда инициативе РФ препятствует американское командование в регионе и их союзники. Так в феврале из-за заблокированного по приказу ВС США гуманитарного конвоя от российской стороны жители юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор остались без еды, медикаментов и предметов первой необходимости.

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Автор: Тимофей Булочкин
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