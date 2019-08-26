Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что главы 11 регионов заявили о желании организовать у себя круглогодичные «Мини-Тавриды» и арт-резиденции после успеха фестиваля в Крыму.

Кириенко, выступивший председателем оргкомитета «Тавриды», уверен в важности творческих центров в российских городах — так появилась идея организовать региональные арт-пространства, в которых участники «Тавриды» и творческая молодежь могли бы проводить встречи и мастер-классы круглый год.

«Важная вещь — чтобы не только ребята из всех регионов приезжали на «Тавриду», но и чтобы «Таврида» приезжала в регионы. У вас за спиной стоит макет круглогодичного центра, который должен возникнуть здесь через несколько лет. Но это здесь, а будет очень важно, чтобы такие точки были в регионах», — рассказал Кириенко в интервью ТАСС.

Фестиваль должен подстраиваться под современную культуру, а не наоборот, считает Кириенко. «Таврида» даст возможность развиваться участникам в тех направлениях, которые существуют сегодня в культуре.

«Просто здесь, как и со всем остальным, не надо никуда торопиться и не надо искусственно никого сюда тащить. Оно само прорастет. Я вас уверяю», — заключил Кириенко.

130 участников «Твариды — АРТ» получили в понедельник гранты на 86 937 000 рублей для реализации своих творческих проектов. В конкурсе участвовали 4000 жителей арт-кварталов фестиваля, который проводился в Крыму с 20 по 26 августа.