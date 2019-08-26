Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

Квициния и Хаджимба вышли во второй тур президентских выборов в Абхазии

 Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины

Порошенко вновь пообещал, что над Донецком поднимется флаг Украины
Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

Военные РФ передали гуманитарную помощь жителям сирийской провинции

 Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян
19:34   26 Августа 2019
Россия

Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

Первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что главы 11 регионов заявили о желании организовать у себя круглогодичные «Мини-Тавриды» и арт-резиденции после успеха фестиваля в Крыму.

Кириенко, выступивший председателем оргкомитета «Тавриды», уверен в важности творческих центров в российских городах — так появилась идея организовать региональные арт-пространства, в которых участники «Тавриды» и творческая молодежь могли бы проводить встречи и мастер-классы круглый год.

«Важная вещь — чтобы не только ребята из всех регионов приезжали на «Тавриду», но и чтобы «Таврида» приезжала в регионы. У вас за спиной стоит макет круглогодичного центра, который должен возникнуть здесь через несколько лет. Но это здесь, а будет очень важно, чтобы такие точки были в регионах», — рассказал Кириенко в интервью ТАСС.

Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

Фестиваль должен подстраиваться под современную культуру, а не наоборот, считает Кириенко. «Таврида» даст возможность развиваться участникам в тех направлениях, которые существуют сегодня в культуре. 

«Просто здесь, как и со всем остальным, не надо никуда торопиться и не надо искусственно никого сюда тащить. Оно само прорастет. Я вас уверяю», — заключил Кириенко.

130 участников «Твариды — АРТ» получили в понедельник гранты на 86 937 000 рублей для реализации своих творческих проектов. В конкурсе участвовали 4000 жителей арт-кварталов фестиваля, который проводился в Крыму с 20 по 26 августа.

Кириенко заявил, что мини-фестивали «Тавриды» могут проходить в регионах

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #крым #политика #новости #общество #таврида #кириенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...