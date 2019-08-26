Плющенко не исключил, что ISU обсудит введение новых программ из-за россиян

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил введение ISU (Международный союз конькобежцев — прим. ред.) артистической и технической программ после Олимпийских игр 2022 года.

«На место России ничего не повлияет. Мы самые сильные! Техническая составляющая не может быть 40%, а артистическая — 60. Техника должна быть обязательно на более высоком уровне», — считает Плющенко.

Фигурист отметил, что изменения в фигурном мире назревали уже давно, поэтому российские спортсмены продолжат активно готовиться к соревнованиям.

«Мы должны быть готовы и артистически и технически. На голову выше всех других спортсменов», — говорит фигурист.

Плющенко не исключил, что подобные изменения связаны с выступлением российских фигуристов на Олимпиаде в Пхенчхане в прошлом году. Тогда российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева заняли верхушку пьедестала, получив олимпийское золото и серебро.

«Девочки у нас сейчас очень сильные. Технически, например. Но не стоит забывать, что они также сильны и артистически. Другие страны лоббируют такую историю, чтобы сдвинуть технику чуть-чуть ниже», — заметил Плющенко.

Об изменениях ISU ранее рассказал РИА Новости вице-президент ISU Александр Лакерник.

«Сейчас влияние технической и компонентной оценки 50 на 50 процентов, но в новом проекте подразумевается, что в технической программе компоненты будут составлять 40 процентов, а в артистической — 60», — заявил Лакерник.

До 1973 года фигуристы исполняли только произвольную программу. После была введена короткая в качестве первой части соревнований. По результатам короткой программы, 24 лучших участника в одиночном катании исполняют произвольную. Потом оценки суммируются.