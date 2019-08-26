Европа откажется от российских космических спутников «Союз» в угоду США

Европейское космическое агентство намерено в ближайшее время отказаться от российских спутников «Союз» для доставки астронавтов на МКС из-за давления США, рассказал российский космонавт Павел Виноградов.

Виноградов отметил, что европейские страны — не единственные претенденты на отправку в космос российскими спутниками.

«Кроме ЕКА, кроме Европы есть еще очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе. В сентябре на нашем «Союзе» летит представитель Арабских Эмиратов», — заявил Виноградов в интервью изданию 360.

На смену российским «Союзам» придут американские корабли, которые и займутся доставкой европейцев на Международную космическую станцию. Такое решение связано с давлением американской стороны: все астронавты Европы летают по квоте США.

«Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить. Но каждый выберет сам для себя. Не хотят — не надо, у нас никаких потерь от того не будет», — отметил Виноградов.

Полеты астронавтов на «Союзах» могут возобновиться, если Москва сможет договориться с Вашингтоном о режиме «перекрестных полетов».

В понедельник «Союз МС-13» перестыковали на МКС для приема корабля с «Федором» — российским роботом, запущенным на станцию 22 августа с Байконура.